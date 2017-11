Empfehlung - Jahrestage der Pogromnacht 1938 und des Falls der Mauer

dpaBerlin. In Berlin etwa empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Präsidium des Internationalen Auschwitz-Komitees in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. In München werden bei einer Veranstaltung mit Oberbürgermeister Dieter Reiter die Namen von Opfern verlesen. In der Pogromnacht waren Synagogen und andere jüdische Einrichtungen in Brand gesteckt oder anders zerstört und zahlreiche Juden ermordet oder misshandelt worden.(...)