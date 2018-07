Empfehlung - Italien lässt Bootsflüchtlinge an Land

dpaRom. Die geretteten Flüchtlinge, die auf zwei Schiffen vor Italien ausgeharrt hatten, sind in Sizilien an Land gegangen. Am frühen Morgen hätten auch die letzten der insgesamt 450 Migranten die Schiffe verlassen, teilte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) auf Twitter mit.