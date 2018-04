Empfehlung - Israel gedenkt der Holocaust-Opfer

dpaTel Aviv. Fahrer stiegen aus ihren Autos, Fußgänger hielten an und verharrten in stillem Gedenken. Zahlreiche Israelis nahmen am Mittwochabend an dem Programm „Erinnerung im Wohnzimmer“ teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/israel-gedenkt-der-holocaust-opfer-232245.html