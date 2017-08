Empfehlung - IS reklamiert Angriff mit Verletzten in Sibirien für sich

dpaSurgut. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat eine Messerattacke mit sieben Verletzten in der sibirischen Ölstadt Sugut am Samstag für sich reklamiert. Der Angreifer habe zu den „Soldaten des Islamischen Staates“ gehört, meldete das IS-Sprachrohr Amak.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/is-reklamiert-angriff-mit-verletzten-in-sibirien-fuer-sich-204307.html