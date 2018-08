Empfehlung - Iran bleibt trotz US-Sanktionen im Atomabkommen

dpaTeheran Der Iran will nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani trotz der US-Sanktionen am Atomabkommen festhalten. „Wir werden trotz der Sanktionen der Welt zeigen, das wir unser Wort halten und uns an internationale Verträge halten“, sagte Ruhani dem staatlichen Fernsehsender IRIB.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/iran-bleibt-trotz-us-sanktionen-im-atomabkommen-245490.html