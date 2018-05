Empfehlung - Iraks Regierungschef gratuliert Kleriker Al-Sadr zu Wahlsieg

dpaBagdad. Das Büro des Klerikers teilte mit, Al-Sadr habe vom Regierungschef einen Telefonanruf erhalten. Die Sairun-Liste (Wir marschieren) des Geistlichen liegt bei der Abstimmung nach vorläufigen Ergebnissen in Führung. Demnach konnte das Bündnis in sechs von bislang 16 ausgezählten Provinzen die meisten Stimmen gewinnen. Al-Abadis Liste liegt hingegen nur in einer Provinz vorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/iraks-regierungschef-gratuliert-kleriker-al-sadr-zu-wahlsieg-236060.html