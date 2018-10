Empfehlung - Indonesisches Flugzeug mit 188 Menschen abgestürzt

dpaJakarta Beim Absturz eines indonesischen Passagierflugzeugs sind wahrscheinlich alle 188 Menschen an Bord der Maschine ums Leben gekommen. Die indonesische Such- und Rettungsbehörde teilte nach stundenlanger Suche am Montag mit, dass es keine Hinweise auf Überlebende gebe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/indonesisches-flugzeug-mit-188-menschen-abgestuerzt-263268.html