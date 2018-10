Empfehlung - Immer mehr neue Baumhäuser im Hambacher Forst

dpaKerpen „Wir wollen überprüfen, wie der Materialfluss in den Wald kommt“, sagte ein Polizeisprecher. Bei Beginn der Räumarbeiten vor gut zwei Wochen war die Polizei von rund 60 Baumhäusern ausgegangen - bis zum späten Sonntagmittag wurden nach Polizeiangaben aber schon 77 geräumt und entfernt. Es entstünden offenbar immer neue. „Der Einsatz wird heute nicht beendet werden. Der wird sicher in den nächsten Tagen noch so weiterlaufen“, sagte ein Sprecher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/immer-mehr-neue-baumhaeuser-im-hambacher-forst-258624.html