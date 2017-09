Empfehlung - ICE und Auto stoßen zusammen - ein Toter

dpaDortmund. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem ICE an einem Bahnübergang nahe Bönen an der Grenze zum Ruhrgebiet ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dabei handle es sich um den Insassen des Autos, sagte ein Sprecher der Polizei Unna am Freitagabend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/ice-und-auto-stossen-zusammen-ein-toter-206003.html