ICE geräumt - Was war in der verdächtigen Petrischale?

dpaAschaffenburg. Der Stoff werde im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen untersucht, sagte der Pressesprecher der Bundespolizei-Inspektion in Würzburg. Ein vorläufiges Ergebnis wird bis diesen Dienstag erwartet. In solchen flachen Behältern züchten Chemiker und Mediziner Zellkulturen. Wer die Petrischale im Zug abgelegt hat, war laut Bundespolizei am Montag noch ungeklärt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/ice-geraeumt-was-war-in-der-verdaechtigen-petrischale-244686.html