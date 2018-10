Hurrikan „Michael“: Zahl der Todesopfer steigt

Die Todesgefahr durch Hurrikan „Michael“ ist inzwischen gebannt. Doch was bleibt, sind Verwüstung und langsam steigende Opferzahlen. Der Sturm hat mehrere Staaten an der Südostküste der USA hart getroffen. Präsident Trump will die Gebiete bald besuchen.