Empfehlung - Hunderttausende marschieren gegen Waffengewalt in den USA

dpaWashington. Sechs Minuten und 20 Sekunden - so lange hat das Schulmassaker von Parkland im US-Bundesstaat Florida gedauert, und ungefähr so lange steht auch die überlebende Schülerin Emma Gonzalez auf der Bühne in Washington.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/hunderttausende-marschieren-gegen-waffengewalt-in-den-usa-230296.html