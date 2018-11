Empfehlung - Hunderte mittelamerikanische Migranten in Mexiko-Stadt

dpaMexiko-Stadt Rund 1700 mittelamerikanische Migranten sind auf ihrem Weg in Richtung USA in Mexiko-Stadt angelangt. Die Vorhut der sogenannten Migranten-Karawane mit Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador wurde am Sonntag in einem Stadion der mexikanischen Hauptstadt aufgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/hunderte-mittelamerikanische-migranten-in-mexiko-stadt-264499.html