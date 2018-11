Empfehlung - Hunderte Migranten aus Mittelamerika in Tijuana angekommen

dpaTijuana In der größten Migranten-Herberge in der Sportanlage „Benito Juárez“ trafen im Laufe des Mittwochs (Ortszeit) rund 1300 Menschen ein. Insgesamt waren dort rund 4400 Menschen untergebracht, wie Behörden mitteilten. Die neu angekommenen Migranten waren am Dienstag zu Fuß in der rund 180 Kilometer entfernten Stadt Mexicali nach Tijuana aufgebrochen. Sie sind Teil der sogenannten Migranten-Karawane, die vor mehr als einem Monat in Honduras losgezogen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/hunderte-migranten-aus-mittelamerika-in-tijuana-angekommen-267568.html