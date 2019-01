Empfehlung - Hohe Lawinengefahr in den Alpen

dpaMünchen Das könne zu großen Problemen auf der Straße und den Schienen führen. Die Lawinengefahr bleibt in den betroffenen Gebieten hoch. Am Münchner Flughafen sollten die Flüge am Vormittag trotz des winterlichen Wetters wie geplant starten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/hohe-lawinengefahr-in-den-alpen-274968.html