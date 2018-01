Empfehlung - Hochwassergefahr weiter akut

dpaMainz/Koblenz. Die Hochwasserlage an Rhein, Mosel, Donau und Neckar wird sich am Wochenende voraussichtlich weiter zuspitzen. „Derzeit können wir davon ausgehen, dass der Höchststand am Rhein an der südlichen Landesgrenze am Morgen und im Norden am Montagnachmittag erreicht wird.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/hochwassergefahr-weiter-akut-220756.html