Hochwasser lässt Pegelstände am Rhein in NRW weiter klettern

dpaKöln. In Nordrhein-Westfalen sind die Pegelstände am Rhein in der Nacht zum Sonntag weiter angestiegen. Bei Köln wurde die Schifffahrt wegen des Hochwassers komplett eingestellt. „Sobald der Pegelstand über 8,30 Meter klettert, passiert das“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/hochwasser-laesst-pegelstaende-am-rhein-in-nrw-weiter-klettern-220865.html