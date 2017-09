Hochwasser in Texas: Furcht vor Bakterien und Chemikalien

Über dem Atlantik rollt mit „Irma“ schon der nächste Hurrikan an. In Texas geht das Bangen erst richtig los. Das stehende Wasser könnte zur Zeitbombe werden. Und was sich unter der Wasseroberfläche versteckt, weiß keiner genau.