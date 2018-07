Hitzerekord 2018 für Deutschland geknackt: 39,2 Grad

Der letzte Tag im Juli ist der bislang heißeste des Jahres geworden. Wie erwartet gab es Spitzentemperaturen vor allem in der Mitte und im Osten Deutschlands: 39,2 Grad zeigte das Thermometer schon um 14 Uhr in Bernburg in Sachsen-Anhalt.