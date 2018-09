Hintergründe des tödlichen Streits in Köthen unklar

Ein 22-Jähriger stirbt bei einem nächtlichen Streit unter Männern. Die Verdächtigen sind Ausländer. Binnen genau zwei Wochen passiert das erst in Chemnitz, dann in Köthen. In Sachsen führt das zu Spontandemos mit Gewalt - Sachsen-Anhalt will das verhindern.