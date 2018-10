Hillary Clinton und Obama erhalten potenzielle Paketbomben

Die USA stehen kurz vor wichtigen Wahlen, das politische Klima ist vergiftet. Nun versetzt eine Serie von Paketbomben an prominente Politiker das Land in Unruhe - adressiert an Hillary Clinton und Barack Obama. In New York wird ein ganzes Bürogebäude geräumt. Was steckt dahinter?