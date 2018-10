Empfehlung - Herztod: Häftling stirbt nach Angriff auf JVA-Beamten

dpaWerl Nach einer Auseinandersetzung mit Justizbediensteten ist am Samstag ein Häftling in der JVA in Werl (NRW) gestorben. Eine Obduktion des 59-jährigen Deutschen habe noch am selben Tag ergeben, dass er an einem plötzlichen Herztod gestorben sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/herztod-haeftling-stirbt-nach-angriff-auf-jva-beamten-263175.html