Empfehlung - Hartz-IV-Bezieher ohne Job sind immer länger arbeitslos

dpaBerlin. Hartz-IV-Empfänger ohne Job sind in den vergangenen Jahren im Schnitt immer länger arbeitslos geblieben. So stieg die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei Beziehern der Grundsicherung kontinuierlich an - von 555 Tagen im Jahr 2011 auf 650 Tage im Jahr 2017.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/hartz-iv-bezieher-ohne-job-sind-immer-laenger-arbeitslos-232706.html