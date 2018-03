Empfehlung - Haftbefehl nach gewaltsamen Tod von 17-Jähriger erlassen

dpaFlensburg. Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Flensburg ist gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dies teilte ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums in Kiel mit. Den Angaben nach wurde der Haftbefehl wegen Totschlags noch am Dienstag ausgestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/haftbefehl-nach-gewaltsamen-tod-von-17-jaehriger-erlassen-228953.html