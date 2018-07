Empfehlung - Haftbefehl gegen Lübecker Angreifer erlassen

dpaLübeck. Der mutmaßliche Messerangreifer von Lübeck sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter am Lübecker Amtsgericht erließ am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 34-Jährigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/haftbefehl-gegen-luebecker-angreifer-erlassen-243733.html