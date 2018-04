Empfehlung - Guatemalas Ex-Diktator Ríos Montt in Hausarrest gestorben

dpaGuatemala-Stadt. Der Ex-General befand sich in seiner Wohnung unter Hausarrest. Gegen ihn lief ein Prozess wegen Völkermords. Ríos Montt litt an seniler Demenz und nahm nicht an den Gerichtsverhandlungen teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/guatemalas-ex-diktator-rios-montt-in-hausarrest-gestorben-231077.html