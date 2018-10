Empfehlung - Gruppenvergewaltigung von Mädchen: Urteil erwartet

dpaWuppertal Der gesamte Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und so soll es auch bei der Urteilsverkündung sein: An diesem Montag will das Wuppertaler Landgericht im Fall der Gruppenvergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Velbert sein Urteil verkünden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/gruppenvergewaltigung-von-maedchen-urteil-erwartet-259482.html