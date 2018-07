Empfehlung - Gründung von Asyl-Landesamt von Protesten begleitet

dpaIngolstadt. Voraussichtlich begleitet von Protesten will die Regierung in Bayern an diesem Freitag das umstrittene Landesamt für Asyl und Rückführungen in Manching bei Ingolstadt offiziell gründen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/gruendung-von-asyl-landesamt-von-protesten-begleitet-244386.html