Empfehlung - Großes Buschfeuer wütet in der Nähe von Los Angeles

dpaLos Angeles. Großeinsatz der Feuerwehr in Los Angeles: 800 Feuerwehrleute haben am Wochenende gegen ein Buschfeuer am Rand der kalifornischen Millionenmetropole gekämpft. Nach Mitteilung der Behörde haben die Flammen in dem Gebiet der Verdugo-Berge eine Fläche von gut 23 Quadratkilometern verkohlt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/grosses-buschfeuer-wuetet-in-der-naehe-von-los-angeles-206136.html