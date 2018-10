Empfehlung - GroKo einigt sich auf schnelleren Ökostrom-Ausbau

dpaBerlin In Deutschland sollen in den kommenden Jahren für den Klimaschutz zusätzliche Windräder und Solaranlagen gebaut werden. Gleichzeitig will die große Koalition den Gegnern neuer Windkraftanlagen auf dem Land entgegenkommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/groko-einigt-sich-auf-schnelleren-oekostrom-ausbau-263738.html