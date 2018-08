Göring-Eckardt: Merkel muss Spanien Unterstützung zusagen

Die erste Reise nach dem Urlaub führt die Kanzlerin nach Spanien - zu ihrem „Retter“ in der Flüchtlingspolitik, wie es in der dortigen Presse heißt. Die Grünen hoffen auf Dialog, die FDP will, dass Merkel Spanien zur Einrichtung spezieller Zentren drängt.