Ghetto-Überlebende kämpfen vor Berliner Gericht um Rente

dpaBerlin An Deutschlands größtem Sozialgericht kämpfen in rund 20 Fällen Überlebende, die in Ghettos gearbeitet haben, oder deren Angehörige um Renten. Es sei sehr schwierig, nach so langer Zeit Ansprüche nachzuweisen, sagte der Sprecher des Gerichts, Marcus Howe, der Deutschen Presse-Agentur. „Es sind die letzten Fälle.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/ghetto-ueberlebende-kaempfen-vor-berliner-gericht-um-rente-247813.html