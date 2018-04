Gewaltausbruch in Passau: 15-Jähriger stirbt nach Schlägerei

Gewaltausbruch mit tödlichem Ausgang in Passau: Ein Jugendlicher stirbt nach einer Schlägerei mitten in der Innenstadt. Die Polizei nimmt sechs junge Männer fest, der Innenminister spricht von einer „besonders brutalen Schlägerei“. Was steckt hinter der Tat?