Empfehlung - Geld vom Staat kommt bei Kindern in armen Familien an

dpaGütersloh Finanzielle Direkthilfen vom Staat für arme Familien kommen laut einer Studie bei den Kindern an. Das Vorurteil, dass ein Plus dieser Hilfen von den Eltern für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik ausgegeben werde, ist demnach in der Regel falsch, wie die Bertelsmann-Stiftung mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/geld-vom-staat-kommt-beikindern-in-armen-familien-an-267401.html