Empfehlung - Geiselnehmer erschießt Frau in US-Supermarkt

dpaLos Angeles. Ein Gewalttäter hat sich in Los Angeles stundenlang mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzt und eine Frau erschossen. Nachdem die Polizei am Samstag mit Spezialeinsatzkräften angerückt war, stellte sich der Täter schließlich selbst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/geiselnehmer-erschiesst-frau-in-us-supermarkt-243823.html