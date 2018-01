Empfehlung - Gefährliches Päckchen in Zusammenhang mit DHL-Erpressung

dpaBerlin. Ein gefährliches Päckchen in Berlin steht nach Angaben der Behörden in Zusammenhang mit dem DHL-Erpresser. Die Versandtasche mit einer Zündvorrichtung und vermutlich Schwarzpulver aus Feuerwerkskörpern war am Freitag in einer Bankfiliale aufgetaucht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/gefaehrliches-paeckchen-in-zusammenhang-mit-dhl-erpressung-221552.html