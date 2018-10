Empfehlung - Geburtenzahl sinkt wieder in Deutschland

dpaWiesbaden Nach einem erstaunlich hohen Plus im Jahr 2016 war schon vom großen „Baby-Boom“ in Deutschland die Rede. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Geburten jedoch wieder leicht gesunken, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/geburtenzahl-sinkt-wieder-in-deutschland-263710.html