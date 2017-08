Empfehlung - Gabriel besucht Frankreichs Präsidenten Macron

dpaParis. Gabriel soll in Paris nach einem Gespräch mit dem Staatschef auch an einer Sitzung des französischen Kabinetts teilnehmen. Nach Angaben des Élyséepalastes ist es das vierte Mal, dass ein deutscher Minister beim wöchentlichen Treffen der französischen Regierung mit am Tisch sitzt. Beide Länder hatten beim deutsch-französischen Ministerrat im Juli vereinbart, dass regelmäßig Minister die Kabinettssitzungen des anderen Landes besuchen sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/gabriel-besucht-frankreichs-praesidenten-macron-205695.html