Empfehlung - Frühling beginnt winterlich mit Glätte und Schneegestöber

dpaOffenbach. Der Winter will sich einfach nicht verziehen - und das, obwohl an diesem Dienstag eigentlich der kalendarische Frühlingsanfang auf dem Plan stand. In weiten Teilen Deutschlands war davon allerdings wenig zu erkennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fruehling-beginnt-winterlich-mit-glaette-und-schneegestoeber-229692.html