Empfehlung - Frühe Pilzsaison führt zu mehr Vergiftungen

dpaBerlin. Aufgrund der frühen und guten Pilzsaison gibt es in einigen Regionen deutlich mehr Anfragen zu Vergiftungsfällen. So schlägt das Giftinformationszentrum Nord (GIZ-Nord) in Göttingen Alarm: „Die Zahl der Pilzvergiftungen ist in diesem Sommer extrem gestiegen“, sagte Co-Chef Andreas Schaper.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fruehe-pilzsaison-fuehrt-zu-mehr-vergiftungen-204215.html