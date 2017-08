Empfehlung - Fremdes Baby verschleppt: Haftbefehl gegen 19-Jährige

dpaPotsdam. Sie sei in ein Gefängnis in Brandenburg gebracht worden. Der Berliner „Tagesspiegel“ hatte zuvor online über den Haftbefehl berichtet. Am Donnerstag hatte die Beschuldigte nach Polizeiangaben das Baby über Stunden in ihre Gewalt gebracht. Die fremde Frau hatte demnach der 35 Jahre alten Mutter in Potsdam beim Einkaufen angeboten, beim Tragen der Einkäufe zu helfen. Danach ging die Mutter auch noch auf das Angebot ein, dass die 19-Jährige draußen mit dem Baby spazieren geht, während sie den Söhnen Essen zubereitet. Kurze Zeit später war die Frau mit dem vier Monate alten Mädchen verschwunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fremdes-baby-verschleppt-haftbefehl-gegen-19-jaehrige-203502.html