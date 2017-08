Empfehlung - Fregatte rettet 158 Menschen von Schlepper-Schlauchboot

dpaBerlin. An der Rettungsaktion war auch die spanische Hilfsorganisation „Open Arms“ beteiligt. Wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr mitteilte, brachten die Soldaten und die Helfer am Dienstag 97 Männer, 6 Frauen sowie 55 Kinder und Jugendliche mit Speedbooten von dem in Seenot geratenen Schlepper-Schlauchboot zu der Fregatte. Die „Mecklenburg-Vorpommern“ steuerte dann den italienischen Hafen Augusta an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fregatte-rettet-158-menschen-von-schlepper-schlauchboot-205694.html