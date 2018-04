Empfehlung - Frau schießt in Youtube-Zentrale - Vermutlich selbst getötet

dpaSan Bruno. In der Zentrale des Internet-Unternehmens Youtube hat eine Frau am Dienstag Schüsse abgegeben und anschließend vermutlich sich selbst umgebracht. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Polizeichef der Stadt San Bruno bei San Francisco, Ed Barbarini. Die Verletzungen seien vermutlich behandelbar, sagte er. Ein Mann soll sich in einem „kritischen“ Zustand befinden, berichtete der Sender KTVU. Die Opfer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/frau-schiesst-in-youtube-zentrale-vermutlich-selbst-getoetet-231268.html