Empfehlung - Frau in Düsseldorf erstochen: Verdächtiger festgenommen

dpaDüsseldorf/Sevilla Eineinhalb Wochen nach einer tödlichen Attacke auf eine Frau auf einer Straße in Düsseldorf ist der mutmaßliche Täter Ali S. in Spanien festgenommen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Düsseldorf. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Dem Bericht zufolge wurde der Iraner in Sevilla gestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/frau-in-duesseldorf-erstochen-verdaechtiger-festgenommen-248220.html