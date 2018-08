Empfehlung - Frankreichs Umweltminister kündigt Rücktritt an

dpaParis Der französische Umweltminister Nicolas Hulot (63) will zurücktreten. „Ich treffe die Entscheidung, die Regierung zu verlassen“, kündigte Hulot am Dienstag im Radiosender France Inter an. Er begründete seinen Schritt mit mangelnden Fortschritten im Umweltbereich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/frankreichs-umweltminister-kuendigt-ruecktritt-an-248064.html