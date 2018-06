Empfehlung - Frankreichs Metzger haben Angst vor militanten Veganern

dpaParis. In Nordfrankreich seien Steine in die Fenster einer Metzgerei oder eines Restaurants geflogen, berichtete die Vereinigung der Metzger, Fleischer und Traiteure (CFBCT) in Paris.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/frankreichs-metzger-haben-angst-vor-militanten-veganern-240840.html