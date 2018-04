Empfehlung - Fox-Moderator Hannity ebenfalls Klient von Trump-Anwalt

dpaWashington. Sean Hannity (56), Moderator des Trump-treuen Fernsehsenders Fox News, ist ebenfalls Mandant von Trumps persönlichem Anwalt Michael Cohen gewesen. US-Medien berichteten am Montag, Cohen habe den Namen in New York vor Gericht preisgeben müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fox-moderator-hannity-ebenfalls-klient-von-trump-anwalt-232839.html