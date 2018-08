Empfehlung - Flutkatastrophe in Indien trifft Hunderttausende

dpaNeu Delhi Zwischen 800.000 und 1 Million Menschen seien zudem in Notunterkünften untergebracht, sagte der Landwirtschaftsminister von Kerala, VS Sunil Kumar. Zehntausende seien noch auf Dächern gestrandet. Kinder, kranke und ältere Menschen würden per Flugzeug in Sicherheit gebracht. Der Regen ließ am Wochenende etwas nach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/flutkatastrophe-in-indien-trifft-hunderttausende-247011.html