Empfehlung - Flüchtlingspolitik in Europa: Weber-Aussage sorgt für Wirbel

dpaBerlin. „Im Jahr 2018 ist das zentrale europäische Thema die finale Lösung der Flüchtlingsfrage“, sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Das Zitat wurde am Freitag vom Bayerischen Rundfunk veröffentlicht. Webers Formulierung erinnert an die NS-Zeit und die damals so formulierte „Endlösung in der Judenfrage“. Weber löste damit in den sozialen Netzwerken heftige Reaktionen und Kritik aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fluechtlingspolitik-in-europa-weber-aussage-sorgt-fuer-wirbel-220760.html