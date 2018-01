Empfehlung - Feuer in Liverpooler Parkhaus zerstört Hunderte Autos

dpaLiverpool. Menschen sollen bei dem Brand in der Nähe einer großen Veranstaltungshalle nicht ernsthaft zu Schaden gekommen sein, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer, das am frühen Abend durch einen Defekt in einem Fahrzeug ausgebrochen sein soll, zerstörte der BBC zufolge bis zu 1400 Autos in dem Parkhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/feuer-in-liverpooler-parkhaus-zerstoert-hunderte-autos-220221.html